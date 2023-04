Riassunto: Bloom Energy debutta sui mercati del Nordeuropa grazie a nuovi accordi commerciali

La lettone Elugie ha in programma l’implementazione, in Belgio, di celle a combustibile con capacità CHP

SAN JOSE, Calif., e RIGA, Lettonia–(BUSINESS WIRE)–Bloom Energy (NYSE:BE) ha sottoscritto con Elugie un accordo che prevede la fornitura complessiva di 9,75 megawatt (MW) di elettricità da Bloom Energy Server® destinati a cinque siti commerciali, industriali e di centri dati in Belgio. L’accordo rappresenta il debutto di Bloom sul mercato nordeuropeo. Elugie, che ha sede a Riga, in Lettonia, e uffici a Malines, in Belgio, è una società di servizi elettrici attiva in Belgio, nei Paesi Bassi e in Lussemburgo (Benelux).

Le piattaforme di celle a combustibile a ossido solido targate Bloom, che saranno consegnate alla fine del 2023 e agli inizi del 2024, includeranno la nuova compatibilità di Bloom con i sistemi di cogenerazione elettrica e termica (CHP, Combined Heat and Power).

