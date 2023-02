Riassunto: Blackline Safety lancia il primo centro servizi nella UE

Il centro rafforza l’impegno di Blackline verso l’assistenza clienti, partner per la distribuzione nei principali mercati chiave d’Europa

LILLE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Blackline Safety Corp. (TSX: BLN), leader globale nella tecnologia per la sicurezza connessa, oggi ha annunciato il lancio del suo primo centro servizi con sede nell’Unione europea (UE).

Data la crescita del fatturato del 118% registrata da Blackline in Europa nell’ultimo biennio, il centro servizi è stato progettato per rispondere all’aumento della domanda da parte dei clienti in tutta la regione. La struttura si trova in un’area dedicata all’interno del sito francese di Blackline, situato strategicamente nel cuore industriale nel nord-est della Francia, vicino a Lille, con un team interno fisso di specialisti in tecnologia e prodotti.

