Riassunto: Bixia amplia le operazioni commerciali con Hansen

MELBOURNE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Hansen Technologies (ASX:HSN), fornitore leader globale di software e servizi per i settori energetico, idrico e delle comunicazioni, è lieto di annunciare l’espansione della sua partnership con l’azienda di servizi pubblici svedese Bixia. Ai sensi di tale accordo, Bixia espanderà le sue capacità di trading sfruttando la modularità di Hansen Trade per aggiungere i servizi ausiliari di trading e comunicazione automatica con i clienti FCR (Frequency Containment Reserve) e mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve). Questa espansione parte dall’attuale distribuzione di Hansen Trade per il trading intraday, avviato all’inizio di quest’anno.

Il modulo FCR di Hansen Trade consente a Bixia di operare automaticamente nel mercato FCR, incluse le operazioni di invio automatico di offerte e di gestione dei risultati del trading.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

