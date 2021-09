Riassunto: Biolog-id e Fujicom uniscono le forze per distribuire la soluzione Biolog Transfusion sul mercato brasiliano

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Biolog-id, service provider globale di soluzioni connesse per la sanità, e Fujicom, distributore nazionale di prodotti e servizi di qualità elevata per il settore medico e ospedaliero, hanno siglato un accordo di collaborazione per portare la soluzione Biolog Transfusion sul mercato brasiliano.

Con oltre 40 anni di esperienza nel settore sanitario, Fujicom è un fornitore leader di mercato nei dispositivi medicali ad alta tecnologia e distribuisce prodotti rivoluzionari e innovativi a oltre 500 clienti di tutto il Brasile, tra cui centri trasfusionali, banche del sangue pubbliche e private, ospedali e cliniche.

Flessibile e affidabile, la soluzione Biolog Transfusion combina software, dispositivi ed etichette RFID per formare una soluzione completa mirata alla tracciabilità dei componenti ematici, dalla raccolta fino alle banche del sangue degli ospedali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

