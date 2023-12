Riassunto: BIO KOREA 2024 apre per l’iscrizione al programma e le domande all’esposizione

– Offerte early bird per BIO KOREA 2024: sconti del 30% sull’iscrizione e del 10% sugli stand fieristici

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–BIO KOREA 2024, l’evento fieristico ospitato congiuntamente dal Korea Health Industry Development Institute (KHIDI, Presidente: Cha Soon-do) e da Chungcheongbuk-do (Governatore: Kim Young-hwan), ha avviato l’iscrizione e la selezione delle aziende partecipanti alla fiera a partire dal 4 dicembre 2023. L’evento si svolgerà al COEX di Seul, in Corea, dall’8 al 10 maggio 2024.





BIO KOREA, che arriverà alla 19a edizione nel 2024, si è imposta come l’evento preminente della bioindustria in Corea. Negli ultimi 18 anni, BIO KOREA è stata un catalizzatore per il rilancio commerciale e lo scambio tecnologico tra aziende nazionali e internazionali, promuovendo un vivace ecosistema di innovazione e collaborazione nel settore biomedico.

