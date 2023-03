Riassunto: BIO KOREA 2023: è aperta la registrazione a Business Partnering

Sconto del 10% per la preregistrazione entro il 5 maggio

SEOUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–L’Istituto per lo sviluppo del settore sanitario coreano (KHIDI, Presidente: Cha Soon-do) e la provincia di Chungcheongbuk-do (Governatore: Kim Young-hwan) invitano le aziende a partecipare al programma Business Partnering di BIO KOREA 2023, un evento ospitato congiuntamente dalle due organizzazioni.

Business Partnering, uno dei programmi principali di BIO KOREA 2023, è mirato a consentire discussioni su varie opportunità commerciali e piani di cooperazione alla ricerca, come studi congiunti, ingresso sul mercato, transazioni tecnologiche e così via, attraverso incontri privati tra aziende e organizzazioni nei campi della biosanità.

Business Partnering si svolgerà contemporaneamente online e offline da mercoledì a venerdì 10-12 maggio mentre è in corso BIO KOREA 2023. In particolare, gli incontri privati con aziende estere si terranno 24 ore al giorno per assicurarne il successo.

Contacts

Comitato organizzatore di BIO KOREA



Byungyeon Lee

+82-1661-0810

pr@biokorea.org