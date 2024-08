Riassunto: Bio-Gene ed Envu collaborano alla valutazione di Flavocide ™ da utilizzare nella gestione delle zanzare nel settore pubblico e privato

Punti salienti









Collaborazione congiunta per la valutazione di Flavocide ™ per la gestione delle zanzare in una serie di applicazioni professionali

Flavocide completa la pipeline di prodotti chimici efficaci e all’avanguardia che Envu offre per il mercato globale delle colture non professionali

Flavocide ha dimostrato un controllo efficace delle zanzare

MELBOURNE, Australia & CARY, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Bio-Gene Technology Limited (ASX:BGT o “Bio-Gene”), società australiana che si occupa dello sviluppo di una nuova generazione di bioinsetticidi, ed Envu stanno valutando Flavocide™ per l’utilizzo in prodotti professionali per la gestione dei parassiti e per la salute pubblica, destinati al controllo delle zanzare.

Envu, un’azienda globale che si dedica alla scienza ambientale, sviluppa soluzioni innovative per la gestione di insetti, erbe infestanti e malattie dei manti erbosi che minacciano la salute pubblica e l’ambiente.

