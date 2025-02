Riassunto: Binarly ottiene un brevetto relativo a una tecnica di Machine Learning per ottimizzare l’analisi binaria su larga scala

SANTA MONICA, California--(BUSINESS WIRE)--Binarly, un'azienda leader nell'innovazione della sicurezza del software per la supply chain, oggi annuncia di aver ottenuto il brevetto statunitense numero US 12.236.262 B1 per la sua rivoluzionaria "Machine Learning Technique for Efficiently Scheduling Tasks for Large-Scale Analysis of Binary Executables (Tecnica di Machine Learning per la pianificazione efficiente delle attività per l'analisi su larga scala di file binari eseguibili)."

Il brevetto, rilasciato il 25 febbraio 2025, riguarda un nuovo metodo per l'analisi efficiente del software binario sfruttando il Machine Learning per prevedere l'utilizzo del picco di memoria e allocare dinamicamente le risorse di elaborazione.

La tecnologia brevettata estrae funzionalità da pacchetti software (come i file binari eseguibili) utilizzando tecniche di pre-elaborazione e modelli di Machine Learning avanzati addestrati su ampi set di dati generati dal monitoraggio dell'uso della memoria nel corso dell'analisi.

