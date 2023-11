Riassunto: Bibby Financial Services sceglie FGI T.R.U.S.T.™ per la partnership strategica

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–FGI Worldwide LLC (“FGI”), leader globale nel settore dei finanziamenti commerciali, ha annunciato oggi che Bibby Financial Services (“BFS”), il principale fornitore indipendente di servizi di invoice financing del Regno Unito, ha scelto FGI T.R.U.S.T.™ come piattaforma software per la gestione e l’amministrazione della protezione dai crediti inesigibili.





FGI T.R.U.S.T.™ è una piattaforma basata su cloud che combina tecnologia e funzionalità per consentire a società, broker e finanziatori di massimizzare e automatizzare l’amministrazione delle polizze assicurative sul credito. BFS ha scelto T.R.U.S.T.™ rispetto ad altre piattaforme grazie alle sue robuste funzionalità e all’approccio del team alla partnership flessibile e orientato alle soluzioni. Il processo di implementazione collaborativo, durato diversi mesi, è stato completato prima del previsto.

Sean Casey



Sean.Casey@bibbyfinancialservices.com

Augusta Melendez



amelendez@fgiww.com