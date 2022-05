Riassunto: BforBank sceglie Temenos su Google Cloud per promuovere la sua espansione futura

La piattaforma aperta di Temenos per il composable banking apre nuove opportunità per il pionieristico settore bancario digitale

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN) oggi ha annunciato che BforBank, la banca totalmente digitale del gruppo Crédit Agricole, per la sua futura espansione ha scelto di affidarsi alla piattaforma aperta di composable banking di Temenos. L’istituto sta passando da un’implementazione in loco all’utilizzo delle soluzioni di core banking di Temenos su Google Cloud, per sfruttare nuove opportunità di crescita e aumentare l’efficienza su larga scala.

BforBank è un pioniere del digital banking creato nel 2009 che offre un nuovo approccio al risparmio, alle assicurazioni vita, ai fondi comuni d’investimento e all’e-brokerage per i clienti francesi benestanti.

