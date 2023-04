Riassunto: Berry Consultants pubblica il simulatore di studi clinici FACTS 7

FACTS 7 comprende un nuovo modulo di progettazione di studi clinici su piattaforma

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Berry Consultants, LLC ha annunciato oggi che FACTS 7 è stato pubblicato per gli utenti esistenti ed è oggi disponibile a tutti i nuovi clienti. FACTS (Fixed and Adaptive Clinical Trial Simulator) è lo strumento di simulazione più potente, flessibile e rapido sul mercato per la progettazione di trial clinici avanzati. FACTS comprende l’intero spettro dei progetti di sperimentazione, dagli studi di fase I di sviluppo iniziale a quelli innovativi di fase II, ai progetti efficienti di fase III. Con il rilascio di FACTS 7 e del nuovo modulo di trial su piattaforma, FACTS diventa il primo software disponibile in commercio e convalidato per la progettazione e la simulazione di trial su piattaforma adattativa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Berry Consultants



(512) 213-6428



info@berryconsultants.com