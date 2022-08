Riassunto: Berkeley SkyDeck introduce nuovi corsi in previsione dell’apertura della domande per il programma della prossima coorte

Per soddisfare le esigenze di un maggior numero di imprenditori e aziende in fase di avviamento, sono stati aggiunti i corsi Blockchain/Criptovalute e Aeronautica/Astronautica, cui si aggiungerà in futuro il corso Tecnologie civiche

BERKELEY, California–(BUSINESS WIRE)–Berkeley SkyDeck, l’hub globale per l’imprenditoria e prestigioso acceleratore, ha annunciato oggi l’apertura delle domande per il suo programma, giunto alla 15ma coorte, che verranno accettate fino e non oltre il 31 agosto 2022. Il modulo di domanda è disponibile qui. Gli studenti della 15ma coorte potranno iscriversi ai nuovi corsi aggiunti nell’ultimo anno, tra cui Aeronautica/Astronautica, sotto la guida del consulente Robin Riedel di McKinsey & Company, e Blockchain/Criptovalute, sotto la guida della consulente Linda Kreitzman.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Songue PR per Berkeley SkyDeck



skydeck@songuepr.com