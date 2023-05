Riassunto: Belkin presenta la massima batteria portatile – BoostCharge™ Fast Wireless Charger per Apple Watch + Power Bank 10K

Con carica rapida per Apple Watch e 20W USB-C PD per caricare l’iPhone in qualsiasi momento, ovunque

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Belkin, da 40 anni uno dei marchi leader di prodotti elettronici, ha annunciato oggi una batteria portatile unica nel suo genere che offre capacità di carica rapida e simultanea degli ultimi modelli di Apple Watch1 e iPhone, mentre si è in viaggio. In grado di caricare completamente l’Apple Watch Series 8 e Apple Watch Series 7 da 0% a 80% in circa 45 minuti, e Apple Watch Ultra da 0% a 80% in circa un’ora,2 BoostCharge Pro Fast Wireless Charger è la soluzione perfetta per l’alimentazione portatile in caso di necessità.





