Riassunto: Belkin International riceve il riconoscimento Iniziativa sostenibile dell’anno

Sottolinea l’impegno di Belkin a individuare modalità più responsabili di creazione dei prodotti

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Oggi, Business Intelligence Group ha nominato Belkin un vincitore nel programma 2023 Sustainability Awards, attestando la transizione attuata da Belkin a materie plastiche riciclate post-consumo (PCR) nella categoria Iniziativa sostenibile dell’anno. Il programma Sustainability Awards onora le persone, i team e le imprese che hanno fatto della sostenibilità una parte integrale della loro attività aziendale o della mission complessiva.









Negli ultimi 12 mesi Belkin ha preso una decisione metodica, deliberata di utilizzare i rifiuti in plastica post-consumo per creare nuovi prodotti. Belkin è impegnata nel lanciare prodotti sviluppati in modo responsabile mentre inoltre riesamina le attuali linee di prodotti in grandi volumi presenti nel suo catalogo, lanciando materie plastiche PCR, confezioni prive di plastica al 100% e confezioni di dimensioni ridotte.

