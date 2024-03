Riassunto: Bear Robotics si aggiudica un finanziamento di serie C da 60 milioni di dollari dal colosso tecnologico LG Electronics

REDWOOD CITY, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Bear Robotics, un pioniere della Silicon Valley nella robotica dei servizi e nelle soluzioni di intelligenza artificiale, oggi ha annunciato il completamento di un round di finanziamento di serie C da 60 milioni di dollari. Questo round è condotto esclusivamente da LG Electronics, un leader globale in tecnologia e innovazione. Questa infusione strategica proietta Bear Robotics in nuovi territori, mirando ai mercati emergenti come lo smart warehousing e l’automazione delle catene di fornitura, dove la società è pronta a presentare la sua piattaforma robotica di nuova generazione, con sistemi di navigazione autonoma e algoritmi di apprendimento adattivi, meticolosamente progettati per soddisfare le complesse esigenze delle moderne catene di fornitura e dei processi produttivi.









