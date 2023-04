Riassunto: Bear Robotics scommette sull’interoperabilità con gli ascensori tramite un investimento strategico in M2MTech

REDWOOD CITY, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Bear Robotics, innovatore nel settore dei robot di servizio per interni che ha sede nella Silicon Valley, continua a progredire nello spazio della robotica e dell’intelligenza artificiale. Questo pioniere della tecnologia ha appena annunciato un investimento strategico per finanziare il suo partner coreano M2MTech, specializzato nella convergenza IoT tra i sistemi smart remoti e predittivi con gli ascensori.





L’investimento coincide con un momento in cui Bear Robotics amplia la propria linea di robot Servi, conosciuta in tutto il mondo, con una soluzione per la consegna tramite ascensore totalmente integrata, Servi Lift, in grado di completare le consegne dell’ultimo miglio anche ai piani interni di edifici come hotel, comunità di anziani, ristoranti da asporto, ospedali, campus aziendali e altri immobili commerciali e residenziali disposti su diversi livelli.

