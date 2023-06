Riassunto: BDA promuove il settore fintech delle Bermude a Money20/20 Europe

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)–La Bermuda Business Development Agency (BDA) promuoverà il fiorente settore della tecnologia finanziaria (fintech) delle isole Bermude alla conferenza Money20/20 Europe.

Money20/20 Europe, che quest’anno si terrà ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, dal 6 all’8 giugno, pone l’attenzione in primis sul futuro dei servizi finanziari e di pagamento.

David Hart, amministratore delegato di BDA, ha asserito: “La presenza di BDA a Money20/20 Europe fa seguito alla nostra partecipazione in aprile a Consensus ad Austin (Texas), occasione in cui abbiamo registrato un’ondata di interesse da parte di potenziali nuove attività in ambito di risorse digitali. Attualmente nelle isole Bermude sono 21 le licenze per attività in ambito di risorse digitali registrate, ma prevediamo una crescita continua dell’ecosistema tecnologico.

