Riassunto: Battery Ventures crea la più moderna piattaforma tecnologica per l’automazione del laboratorio effettuando investimenti in Skalar Analytical, PromoChrom e LCTech

Gli investimenti gettano le basi per una piattaforma globale di tecnologie dell’automazione del laboratorio per applicazioni in vari settori – ambientale, agricolo, alimenti e bevande

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Battery Ventures, una società internazionale d’investimento il cui focus è sulla tecnologia, oggi ha annunciato la creazione di una piattaforma per l’automazione del laboratorio sulla scia delle recenti acquisizioni di tre aziende complementari: Skalar Analytical, PromoChrom Technologies e LCTech.





Skalar Analytical, con sede a Breda, nei Paesi Passi, produce una gamma di analizzatori chimici e soluzioni per l’automazione del laboratorio per applicazioni ambientali e agricole. Skalar serve da base per la nuova piattaforma mentre PromoChrom – che ha sede a Richmond, British Columbia e vanta una rilevante presenza nel Nord America – aggiunge un’attività incentrata sullo sviluppo di soluzioni automatizzate per la preparazione di campioni per l’estrazione in fase solida (SPE).

