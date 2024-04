Riassunto: Banco Popular lancia una nuova campagna ‘Seguiamo il tuo ritmo’; introduce il branding audio

SAN JUAN, Porto Rico–(BUSINESS WIRE)–Porto Rico è una piattaforma globale famosa per il talento musicale, con una varietà di ritmi e generi che ne rappresentano la ricchezza culturale. Basandosi su tale influenza, Banco Popular annuncia una nuova campagna dal titolo “Seguiamo il tuo ritmo”. La banca utilizza l’analogia della musica per catturare la diversità dei suoi clienti, la vasta gamma delle loro preferenze in ambito bancario e i modi in cui Banco Popular risponde a tali esigenze.









“Negli ultimi 130 anni Banco Popular si è evoluta di pari passo con i cambiamenti culturali, sociali ed economici per servire i clienti in modo ottimale ed efficiente. Abbiamo sempre operato al ritmo dei nostri clienti, comprendendone le preferenze e trasformando costantemente le nostre offerte per soddisfare le loro esigenze affinché possano effettuare le operazioni in modo agile e semplice”, racconta Ignacio Álvarez, presidente e Ceo Banco Popular.

