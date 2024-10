Riassunto: Banche di tutto il mondo si avvarranno dei servizi Swift per condurre prove in tempo reale di transazioni di asset digitali a partire dal 2025

Varie banche nordamericane, europee e asiatiche utilizzeranno la connettività Swift per condurre prove in tempo reale di transazioni di valute e asset digitali mentre l’innovazione accelera dalla fase sperimentale all’applicazione nel mondo reale

Le prove vengono svolte sulla scia di rivoluzionarie attività collaborative con decine di istituti finanziari che hanno dimostrato la capacità di Swift di collegare molteplici classi di asset, tecnologie e reti digitali

BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–Varie banche centrali e commerciali potranno utilizzare la rete Swift per svolgere transazioni di prova di attività e valute digitali, in vasti programmi pilota che si propongono di dimostrare l’abilità cooperativa di facilitare il flusso di tutte le tipologie di valore fra oltre quattro miliardi di conti in 200 paesi e territori.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

