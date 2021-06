Riassunto: Balderton Capital si espande, lanciando un fondo per ‘fasi iniziali di crescita’ da 680 milioni di dollari per investire nei futuri colossi tecnologici nati in Europa

Dopo due decenni di operazioni come una delle principali società europee di venture capital di serie ‘A’ e sulla scia dei risultati positivi ottenuti con il suo Liquidity Fund, Balderton sta espandendosi nel settore degli investimenti mirati alla crescita

Con questo nuovo fondo, Balderton sta investendo attivamente oltre 1 miliardo di dollari in innovative aziende europee

Balderton Growth I sarà focalizzato su circa 15 imprese eccezionali nelle fasi iniziali di crescita indipendentemente dal settore in cui operano

Balderton prevede di investire da 25 a 50 milioni di dollari per impresa tramite investimenti sia primari che secondari

Il fondo sarà diretto da Bernard Liautaud, David Thévenon e Rana Yared, con il supporto degli altri partner della società

Sin dalla sua costituzione, nel 2000, Balderton raccolto 4 miliardi di dollari per investire in start up europee e ha appoggiato più di 230 imprese

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Due decenni nel settore della tecnologia in Europa: dopo oltre 20 anni in cui si è concentrata sull’appoggiare le start up europee più ambiziose, Balderton Capital sta lanciando un fondo di crescita dedicato per estendere il suo supporto a nuove imprese europee che mirano a diventare i prossimi colossi tecnologici globali.

Jen Andre | jen@balderton.com | +44 7736-869-201