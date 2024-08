Riassunto: Balderton annuncia nuovi fondi per 1,3 miliardi di dollari USA a supporto dei migliori imprenditori europei impegnati nella realizzazione di aziende in grado di cambiare il mondo

Si tratta dei fondi combinati più cospicui di investimento iniziale e di crescita focalizzati sull’Europa.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Balderton Capital, tra le principali società tecnologiche di venture capital di tutta Europa, oggi ha annunciato il suo Early Stage Fund IX, da 615 milioni di dollari USA, e Growth Fund II, da 685 milioni di dollari, a supporto degli imprenditori europei più ambiziosi, dalla fase seed fino al completamento dell’IPO.

“Noi di Balderton riteniamo che il modo migliore per cambiare il mondo consista nel realizzare un’impresa, e che molte di queste imprese in grado di cambiare il mondo nasceranno in Europa”, è stato il commento di Bernard Liautaud, Managing Partner presso Balderton. “ Come società, la nostra missione è semplice: essere il partner preferito dei fondatori di queste imprese tecnologiche europee destinate a crescere”.

