Riassunto: Baillie Gifford si affida a SureVu per la conformità CSDR

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–corfinancial®, leader nel software e nei servizi specialistici per il settore dei servizi finanziari, annuncia che il suo software gestionale SDR (Settlement Discipline Regime) SureVu® è stato implementato presso Baillie Gifford, gestore di investimenti con sede in Scozia.

In qualità di società di investimenti su larga scala rimasta una partnership privata indipendente, Baillie Gifford è una realtà unica nel Regno Unito. Gestisce e fornisce consulenza per asset del valore di 228 miliardi di sterline BGP (253 miliardi di dollari USA) su portafogli azionari multiasset specialistici e a reddito fisso per una base clienti mondiale.

“SureVu è un sistema estremamente semplice da usare che presenta in modo chiaro i dati relativi a contrattazioni problematiche che richiedono particolare attenzione. La scheda delle ‘eccezioni’ e il dashboard di gestione sono strumenti che ci consentono di risparmiare tempo da subito”.

