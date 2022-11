Riassunto: BAI annuncia i finalisti del Global Innovation Award per il 2022

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–BAI ha annunciato i finalisti dela 12a edizione dell’Annual BAI Global Innovation Awards, il riconoscimento principale per l’innovazione per il settore dei servizi finanziari, che celebra i risultati ottenuti dall’organizzazione. Questi 27 precursori globali hanno progettato e prodotto innovazioni che hanno influito in modo positivo sui rapporti tra clienti, hanno affrontato l’aspetto dei cambiamenti organizzativi e sono stati al servizio delle loro comunità. Oltre alle innovazioni in campo di prodotti al dettaglio e commerciali, della trasformazione digitale, nella comunità e nei processi organizzativi, i finalisti rappresentano i temi attuali in ambito di frode e sicurezza, risorse umane e sviluppo dei talenti, diversità e inclusione ed ESG (innovazione, ambiente e governance).

I finalisti del BAI Global Innovation Award per il 2022 sono:

Banco Popular (Puerto Rico): Talent Lab & Skills Accelerator

