Riassunto: Backlight nomina Benjamin Desbois come Chief Operating Officer

Un veterano del settore media & tech si unisce a Backlight per supportare la crescita e scalabilità aziendale, e i processi M&A

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–L’azienda operante in tutto il mondo in ambito media e intrattenimento Backlight ha oggi annunciato la nomina di Benjamin Desbois come Chief Operating Officer (COO) di Backlight. Desbois si unisce a Backlight lasciando il suo incarico precedente a Telestream, un’azienda leader di soluzioni per la produzione e creazione di prodotti per i media, dove ha lavorato come Chief Revenue Officer dal 2020.









“Benjamin è un veterano dell’industria dei media e dell’intrattenimento, con una carriera di successi alle spalle nel far crescere e adattare la scalabilità delle aziende per raggiungere più clienti, con abilità nel settore vendite, vendite lato software, servizi professionali e gestione dei clienti,” ha riferito il Presidente e CEO di Backlight, Ben Kaplan. “La storia lavorativa e la comprovata esperienza di Benjamin nel lavorare a stretto contatto con clienti importanti, partner, team in tutto il mondo, così come nel supportare i processi di integrazione M&A, lo rendono un’aggiunta cruciale per il team di Backlight.”

