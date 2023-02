Riassunto: Backlight annuncia una nuova struttura organizzativa con due divisioni: Backlight Creative e Backlight Streaming

Backlight Creative guida i flussi di lavoro per la creazione di media collaborativicon le linee di prodotti iconik, ftrack e Celtx

Backlight Streaming potenzia l’OTT, la gestione, la distribuzione e la monetizzazione dei video con le soluzioni Wildmoka e Zype

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Backlight, azienda globale di tecnologie multimediali che migliora drasticamente ogni fase del ciclo di vita dei contenuti video e di intrattenimento, ha annunciato oggi una nuova struttura organizzativa con due nuove divisioni: Backlight Creative e Backlight Streaming. Backlight Creative include i clienti, i prodotti e i team di ftrack, iconik e Celtx, mentre Backlight Streaming include gli stessi di Zype e Wildmoka.

Da quando ha acquisito diversi marchi di tecnologia multimediale in rapida crescita, a partire dal 2021, Backlight ha operato come una holding con ogni acquisizione gestita in gran parte come unità aziendali indipendenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kiní Schoop



VP, Corporate Communications



media@backlight.co