Riassunto: B2Broker conferma la presenza europea con B2Prime, il fornitore regolamentato da CySEC

MOSCA–(BUSINESS WIRE)–B2Broker, importante fornitore di tecnologia e liquidità nei settori Forex/CFDs e delle valute digitali, ha confermato di aver ampliato la sua portata globale stabilendo una presenza nel mercato Forex /CFD fortemente regolato attraverso B2Prime, un istituto finanziario con sede a Cipro autorizzato e regolamentato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Commissione di vigilanza sulla Borsa di Cipro.





B2Broker ora detiene un interesse diretto in B2Prime dopo aver soddisfatto i requisiti legali necessari per i necessari passaggi di proprietà. I nuovi proprietari di B2Prime sono Arthur Azizov, fondatore di B2Broker Group of Companies ed Evgeniya Mykulyak, cofondatrice di B2Broker Group of Companies.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

