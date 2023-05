Riassunto: Azyan Telecom firma un ordinativo con Kymeta per portare il primo terminale a pannello piatto sul mercato LEO nell’Oman

L’accordo rappresenta un importante passo in avanti per la vendita di terminali LEO di Kymeta nella regione e per la missione aziendale di fornitura di connettività globale

DUBAI–(BUSINESS WIRE)–Kymeta (www.kymetacorp.com), leader mondiale nelle antenne satellitari a pannello piatto, oggi ha annunciato a CABSAT 2023 che il fornitore di servizi di telecomunicazione Azyan Telecom (azyansat.om) ha siglato un importante ordinativo per i terminali Hawk™ u8 dell’azienda connessi tramite OneWeb, portando per la prima volta nell’Oman l’esclusiva offerta LEO (Low Earth Orbit) di Kymeta e OneWeb. L’accordo consentirà di espandere le capacità di telecomunicazione nazionali nella regione, velocizzando l’impegno per l’implementazione di capacità di comunicazione ubiquitarie a velocità elevata e latenza ridotta in tutto il sultanato.





