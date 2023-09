Riassunto: Aziende leader nel campo delle tecnologie streaming uniscono le forze per offrire la pre-integration degli Streaming Workflow con Edgio Managed Services

La collaborazione strategica punta a soddisfare l’esigenza di semplificare e gestire workflow complessi per i media

PHOENIX–(BUSINESS WIRE)–Edgio, insieme ad aziende leader nel settore delle tecnologie per streaming, come Accedo, Bitmovin, Grabyo, e Vimond, hanno oggi annunciato una collaborazione strategica per soddisfare le esigenze di mercato del settore media ed entertainment per la fornitura di video OTT: l’abilità di montare rapidamente e gestire un ecosistema di streaming capace di fornire video di alta qualità, live o on-demand, riducendo al tempo stesso i costi e aumentando l’efficienza. Edgio è l’alleanza di partner più importante che agisce come Managed Service Provider, lavorando per altre aziende con lo scopo di integrare facilmente le tecnologie in tutto il loro ecosistema streaming: dalla produzione dei contenuti, la loro personalizzazione e distribuzione fino alla alla user experience e monetizzazione.

