Riassunto: AZA Finance rilascia una correzione riguardante l’errato inserimento nella dichiarazione di bancarotta Chapter 11 di FTX

“Sono rimasta sorpresa e delusa dal vedere che FTX ha incluso BTC Africa S.A. e altre imprese di AZA Finance nella sua dichiarazione di bancarotta Chapter 11 presentata oggi. Desidero che sia ben chiaro che le imprese di AZA Finance non sono influenzate dalla bancarotta di FTX e stiamo attuando le misure necessarie per correggere la dichiarazione errata presentata presso il tribunale.

AZA Finance è un’azienda di tecnofinanza nel settore delle contrattazioni valutarie e dei pagamenti globali. Fondata nel 2013 con la denominazione BitPesa, mette in grado aziende in Africa e nel resto del mondo di trasferire denaro, effettuare cambi valutari e pagamenti, e completare facilmente operazioni di compensazione in tutte le principali valute africane e del G20 (comprese alcune valute digitali).

