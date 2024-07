Riassunto: Axway nominata leader nella nuova Relazione sul software gestionale delle API

Stando alla valutazione dell’azienda di ricerche indipendente, i clienti vedono Axway come un partner solidale e adatto agli acquirenti che entrano nel commercio digitale guidato dalle API

PHOENIX–(BUSINESS WIRE)–Axway (Euronext: AXW.PA), una delle principali aziende fornitrici di software di gestione e integrazione delle API, è orgogliosa di annunciare di essere stata posizionata come Leader in The Forrester Wave™: API Management Software, terzo trimestre 2024, pubblicato il 1° luglio 2024.¹





“Siamo sempre onorati quando i nostri clienti condividono le esperienze positive e i risultati che hanno avuto con Axway”, ha dichiarato Vince Padua, Chief Product Officer di Axway. “Abbiamo investito nel loro successo, fornendo le competenze e la guida necessaria per trattare le API come prodotti commerciali strategici”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

