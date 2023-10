Riassunto: Axway nominata Leader nel 2023 Gartner® Magic Quadrant™ per API Management

Riconosciuta per la completezza di visione e la capacità di eseguire

PHOENIX–(BUSINESS WIRE)–Axway (Euronext: AXW.PA), azienda leader nell’API Management, oggi ha annunciato di essere stata posizionata da Gartner come Leader nel 2023 Magic Quadrant™ per API Management per il suo prodotto, Amplify API Management. La valutazione si è basata su criteri specifici che hanno analizzato la completezza complessiva della visione e la capacità di eseguire dell’azienda. Axway si è posizionata all’estremità destra per Completezza della Visione.

“Siamo onorati di essere stati posizionati come Leader per l’ottava volta”, ha dichiarato Patrick Donovan, CEO di Axway.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

