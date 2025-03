Riassunto: Axelera AI presenterà le prestazioni leader nel settore dell’acceleratore di IA Metis per le applicazioni edge all’Embedded World 2025

--(BUSINESS WIRE)--Axelera AI:

COSA:

All'Embedded World 2025, Axelera AI presenterà dimostrazioni dal vivo della sua unità di elaborazione IA (AIPU) Metis, che offre la soluzione più efficiente in termini di costi e con le migliori prestazioni per la visione artificiale e l'inferenza IA per l'edge computing. Le dimostrazioni comprenderanno un sistema di sicurezza multicamera basato su quattro telecamere 4K con funzionalità avanzate di suddivisione e segmentazione, per fornire una maggiore consapevolezza situazionale e sicurezza, l'elaborazione dell'intelligenza artificiale in tempo reale per ambienti industriali e di vendita al dettaglio, nonché prestazioni competitive rispetto ad altri acceleratori di intelligenza artificiale. Axelera mostrerà inoltre come il suo Voyager SDK stabilisca un nuovo standard di usabilità, semplificando l'ottimizzazione delle applicazioni per sfruttare appieno l'AIPU Metis.

Axelera@voxuspr.com