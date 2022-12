Riassunto: Axelera AI annuncia la piattaforma Metis AI

Più velocità per la computer vision a livello di edge

EINDHOVEN, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–La startup europea specializzata nell’intelligenza artificiale (AI) Axelera AI oggi ha presentato la piattaforma Metis AI, che integra il chip AI Processing Unit (AIPU) di MetisTM e lo stack software SDK VoyagerTM dell’azienda, disponibile sotto forma di card, schede e sistemi per la visione artificiale, per accelerare l’elaborazione della computer vision a livello di edge.





La piattaforma Metis AI ridefinisce l’accessibilità delle soluzioni di edge IA senza compromessi in termini di performance ed è il primo prodotto disponibile sul mercato a offrire performance di elaborazione nell’ordine di centinaia di TeraOPS (TOP) a un prezzo conveniente. Queste novità saranno disponibili in diversi fattori di forma: una scheda di accelerazione Edge M.2, che offre fino a 214 TOP, a partire da 149 dollari USA, pari a soli 0,70 dollari USA per TOP, oltre a una scheda PCIe basata su quattro AIPU Metis che garantisce fino a 856 TOP.

