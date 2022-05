Riassunto: aXedras Group AG completa un finanziamento di serie B comprensivo di un investimento del World Gold Council

ZUGO, Svizzera & LONDRA–(BUSINESS WIRE)–aXedras Group AG (aXedras) annuncia di aver concluso il suo round di finanziamento di serie B, comprensivo di un investimento strategico da parte del World Gold Council (WGC) il cui CEO, signor David Tait, siederà nel consiglio di amministrazione dell’azienda. Il team di aXedras valuta positivamente questo recente traguardo e utilizzerà i fondi per portare l’azienda in una fase di crescita e di espansione globale.

aXedras utilizza la blockchain/DLT (Distributed Ledger Technology) per sviluppare e implementare una soluzione di supply chain digitale sicura e all’insegna della riservatezza dedicata al settore dei metalli preziosi, oltre che per documentare in modo assolutamente non modificabile la filiera dell’oro, dalla miniera all’utente finale.

