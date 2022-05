Riassunto: AXA Tianping collabora con Akur8 per rafforzare il processo di pricing

Il principale assicuratore P&C straniero in Cina sfrutta la potenza dell’AI per accelerare la trasformazione digitale

PARIGI E SHANGHAI, Cina–(BUSINESS WIRE)–AXA Tianping Property & Casualty Insurance Co. Ltd. (“AXA Tianping”), uno dei maggiori e più diversificati assicuratori P&C della Cina, e Akur8, Insurance pricing company fondata principalmente sull’importanza dell’Intelligenza Artificiale, sono lieti di annunciare la loro collaborazione per migliorare ulteriormente il processo di determinazione dei prezzi di AXA Tianping grazie alle performance migliorative garantite da Akur8. Grazie a questa partnership, gli attuari e il team di pricing di AXA Tianping utilizzeranno ufficialmente Akur8 per sbloccare un nuovo potenziale con intuizioni analitiche uniche e un’automazione avanzata dei prezzi. AXA Tianping diventerà la 13° entità AXA e il primo assicuratore in Cina a utilizzare Akur8, a testimonianza del suo impegno verso l’innovazione e il miglioramento continui per servire meglio i propri clienti.

About Akur8

Akur8 sta rivoluzionando i prezzi assicurativi con un’intelligenza artificiale trasparente, aumentando le capacità di determinazione dei prezzi degli assicuratori con una velocità e precisione senza precedenti durante tutto il processo di determinazione dei prezzi senza compromettere la verificabilità o il controllo.

