Riassunto: AWS pianifica l’apertura di centri dati in Israele

La nuova regione infrastrutturale di AWS, prevista per la prima metà del 2023, consentirà ai clienti di gestire carichi di lavoro e archiviare dati in Israele offrendo agli utenti finali una latenza ancora più ridotta

AWS scelta come principale provider cloud per la trasformazione digitale del governo israeliano

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Amazon Web Services, Inc. (AWS), una società del gruppo Amazon.com (NASDAQ: AMZN), ha annunciato oggi l’apertura di una regione infrastrutturale in Israele nella prima metà del 2023. La regione israeliana (Tel Aviv) di AWS consentirà a un numero ancora maggiore di sviluppatori, startup e aziende nonché enti governativi, istituti di istruzione e organizzazioni non profit di far funzionare le proprie applicazioni e servire gli utenti finali da centri dati ubicati in Israele.

