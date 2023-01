Riassunto: AWS lancia una seconda regione infrastrutturale in Australia

La seconda regione AWS in Australia offre ai clienti ulteriori opzioni per eseguire carichi di lavoro con resilienza e disponibilità ancora maggiori, archiviare dati in sicurezza in Australia e servire gli utenti finali con latenza ancora più ridotta

Si stima che la nuova regione AWS Asia-Pacifico (Melbourne) possa consentire di creare oltre 2.500 posti di lavoro a tempo pieno annualmente tramite un investimento pianificato di oltre 4,5 miliardi di USD (circa 6,8 miliardi di A$) in Australia entro il 2037

Centinaia di migliaia di clienti, tra cui ANZ, Littlepay e RMIT University, usano l’infrastruttura AWS locale per innovare

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Amazon Web Services, Inc. (AWS), una società di Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), oggi ha annunciato il lancio della sua seconda regione infrastrutturale AWS in Australia – la regione AWS Asia-Pacifico (Melbourne).

