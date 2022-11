Riassunto: AWS lancia l’Infrastructure Region in Spagna

AWS Europe (Spain) Region consente ai clienti di eseguire carichi di lavoro e archiviare dati in modo sicuro in Spagna, servendo gli utenti finali con una latenza ancora più bassa

Si stima che la nuova AWS Region sosterrà più di 1.300 posti di lavoro a tempo pieno all’anno grazie a investimenti previsti in Spagna per oltre 2,5 miliardi di dollari (circa 2,5 miliardi di euro) in 10 anni

AWS sta lanciando un fondo AWS InCommunities di 150.000 dollari (circa 150.000 euro) in Aragona per sostenere i progetti delle comunità locali

Decine di migliaia di clienti nella penisola iberica, tra cui BBVA, Cabify, Hospital Clinic of Barcelona, Meliá International Hotels, Renfe, Repsol e il Ministero spagnolo per l’inclusione, la sicurezza sociale e la migrazione, stanno innovando su AWS

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Amazon Web Services, Inc. (AWS), una società di Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), ha annunciato oggi il lancio della sua ottava infrastructure Region in Europa, l’AWS Europe (Spain) Region.

