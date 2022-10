Riassunto: AWS lancerà una regione infrastrutturale in Thailandia

La nuova regione Asia-Pacifico (Bangkok) di AWS consentirà ai clienti di eseguire carichi di lavoro e archiviare in sicurezza dati in Thailandia mentre servono gli utenti finali con latenza ancora più bassa

AWS pianifica un investimento stimato a oltre 5 miliardi di dollari (190 miliardi di baht) in Thailandia nell’arco di 15 anni

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Amazon Web Services (AWS), una società Amazon. com, Inc. (NASDAQ:AMZN), oggi ha annunciato piani di apertura di una regione infrastrutturale in Thailandia. La nuova regione Asia-Pacifico (Bangkok) di AWS consisterà di tre zone di disponibilità, che si aggiungeranno alle attuali 87 presenti in 27 regioni geografiche. Globalmente, AWS ha già annunciato piani per 24 ulteriori zone di disponibilità in altre otto regioni AWS in Australia, Canada, India, Israele, Nuova Zelanda, Spagna, Svizzera e Thailandia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

