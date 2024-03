Riassunto: AVVISO PER I MEDIA: Wolters Kluwer lancia il modulo antiriciclaggio basato su cloud per CCH iFirm® nel Regno Unito.

Il modulo antiriciclaggio contribuisce ad accelerare la conformità e il processo di onboarding dei clienti

“Siamo consapevoli che la conformità ai requisiti antiriciclaggio e di conoscenza dei clienti è fondamentale per gli studi contabili, soprattutto alla luce dei continui cambiamenti normativi. Il modulo antiriciclaggio di CCH iFirm contribuisce a trasformare il modo in cui le aziende gestiscono le loro attività antiriciclaggio, aiutandole ad attenuare i rischi associati a pratiche antiriciclaggio e conoscenze dei clienti inadeguate”, ha dichiarato Natasha Chryssafi, direttrice della gestione dei prodotti, divisione Tasse e contabilità Regno Unito, Wolters Kluwer.





LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La divisione Tasse e contabilità dell’azienda britannica Wolters Kluwer ha rilasciato un modulo antiriciclaggio nell’ambito di CCH iFirm ®, la sua piattaforma software di gestione delle pratiche e di conformità basata su cloud. Il modulo antiriciclaggio per CCH iFirm di Wolters Kluwer si integra perfettamente con CCH Central, il sistema in situ della divisione Tasse e contabilità di Wolters Kluwer, riducendo la necessità di reinserire i dati in un sistema separato e contribuendo a velocizzare il processo di conformità alle norme antiriciclaggio e l’onboarding dei clienti.

“Siamo consapevoli che la conformità ai requisiti antiriciclaggio e di conoscenza dei clienti è fondamentale per gli studi contabili, soprattutto alla luce dei continui cambiamenti normativi. Il modulo antiriciclaggio di CCH iFirm contribuisce a trasformare il modo in cui le aziende gestiscono le loro attività antiriciclaggio, aiutandole ad attenuare i rischi associati a pratiche antiriciclaggio e conoscenze dei clienti inadeguate”, ha dichiarato Natasha Chryssafi, direttrice della gestione dei prodotti, divisione Tasse e contabilità Regno Unito, Wolters Kluwer.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Joe Marsh



responsabile (Europa), comunicazioni esterne



Tasse e contabilità



Wolters Kluwer



Ufficio: +44 7855 185971



joseph.marsh@wolterskluwer.com

Shannon Wherry



direttrice associata, comunicazioni esterne



Tasse e contabilità



Wolters Kluwer



Ufficio: +1 972-209-2767



shannon.wherry@wolterskluwer.com