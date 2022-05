Riassunto: Avviso per i media: Redwire si accinge ad aprire un nuovo impianto di robotica spaziale in Lussemburgo; alla cerimonia del taglio del nastro saranno presenti il ministro dell’economia Franz Fayot e l’ambasciatore statunitense Thomas Barrett

JACKSONVILLE, Florida--(BUSINESS WIRE)--Redwire Corporation (NYSE: RDW), azienda leader nella produzione di infrastrutture spaziali per l’economia dello spazio di nuova generazione, ha annunciato oggi che il 19 maggio terrà una cerimonia di inaugurazione per il proprio impianto di Lussemburgo, nell’omonimo Stato. Il programma prevede un tour dei laboratori, una dimostrazione delle tecnologie e dichiarazioni di relatori accreditati tra cui il ministro dell’economia del Lussemburgo, Franz Fayot, l’ambasciatore statunitense in Lussemburgo, Thomas Barrett, e Peter Cannito, presidente e amministratore delegato di Redwire.

L’impianto di Redwire in Lussemburgo progetterà e svilupperà bracci robotici per missioni orbitali, lunari e di volo libero per supportare e consentire attività come prolungamento della vita dei satelliti, assemblaggio e produzione nello spazio, rimozione dei detriti, gestione dei carichi e operazioni sulla superficie lunare.

Si invitano i media partecipanti ad arrivare alle 18:00 all’impianto lussemburghese di Redwire sito al numero 10 di Rue Henri M. Schnadt, 1811 Lussemburgo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

