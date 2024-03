Riassunto: Avviso di inizio dell’attività di Dexerials Photonics Solutions Corporation come azienda integrata che promuove la crescita nel dominio della fotonica

SHIMOTSUKE, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Dexerials Corporation, (TOKYO: 4980) (sede centrale: Shimotsuke-shi, Tochigi, Direttore rappresentativo e Presidente: Yoshihisa Shinya, di seguito “Dexerials”), che sviluppa materiali, dispositivi e tecnologie all’avanguardia per smartphone, automobili e altri prodotti, annuncia che la ragione sociale scelta per l’azienda integrata che sarà creata sotto il controllo di Dexerials Precision Components Corporation (sede centrale: Tome-shi, Miyagi, di seguito “DXPC”) e Kyoto Semiconductor Co., Ltd. (sede centrale: Shimotsuke-shi, Tochigi, di seguito “Kyoto Semiconductor”) è Dexerials Photonics Solutions Corporation (di seguito “DXPS”), un’affiliata di Dexerials in Giappone, e che DXPS inizierà l’attività il 1º aprile 2024.









