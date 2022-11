Riassunto: Avviso ai media: Prosimo dimostrerà il Full Stack Transit per la semplificazione della rete multicloud durante AWS re: Invent 2022

L’azienda presenterà come i clienti delle grandi imprese sfruttano Prosimo per creare un’architettura coerente per la connessione di reti, servizi e applicazioni

Prosimo, uno sponsor di vetrina, esporrà la sua soluzione Full Stack per semplificare il networking multicloud durante AWS re: Invent allo stand #842.

L’azienda dimostrerà come i grandi clienti aziendali, tra cui le aziende Fortune 100, utilizzano le soluzioni di Prosimo per creare un’architettura coerente per collegare reti, servizi e applicazioni in ambienti multicloud.

Il co-fondatore e CEO di Prosimo, Ramesh Prabagaran, sarà intervistato da theCube durante lo show

SANTA CLARA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Prosimo, l’azienda che si occupa di Application Experience Infrastructure, ha annunciato oggi di essere uno degli sponsor di Amazon Web Services (AWS) re: Invent 2022, che si terrà questa settimana fino al 2 dicembre a Las Vegas, NV.

Contatti con la stampa e gli analisti:

Jin Woo



Lab esterni per Prosimo



(510) 691-8862



press@prosimo.io