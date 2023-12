Riassunto: Aviz Networks espande il suo finanziamento a 10 milioni di dollari con nuovi investimenti da parte di Accton, Cisco Investments e Wistron

Il finanziamento accelererà i risultati positivi che i suoi clienti ottengono grazie al suo stack per networking basato sull’IA generativa, multivendor insieme all’adozione dell’open networking basato su SONiC

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Aviz Networks, leader nello sviluppo di software per open networking pensato per infrastrutture cloud utilizzate da grandi aziende e società di telecomunicazioni, oggi ha annunciato di avere espanso il suo finanziamento grazie a Cisco Investments che si è aggiunta ai preesistenti investitori Moment Ventures, Accton e Wistron. Questo round di finanziamento, che ora ha raggiunto i 10 milioni di dollari, accelererà i risultati positivi che i clienti Aviz ottengono grazie al suo stack per networking basato sull’IA generativa, multivendor insieme all’adozione dell’open networking basato su SONiC.





Aviz aiuta le aziende a ottenere i vantaggi dei costi e delle prestazioni offerti da reti a iperscala eliminando la complessità e fornendo funzioni di gestione basate sull’IA nell’ambito di un innovativo stack software Networking 3.0.

