Riassunto: Aviceda annuncia che la FDA ha approvato la richiesta di nuovo farmaco sperimentale (IND) per AVD-104, un’innovativa nanoparticella glico-mimetica, permettendo così di avviare studi clinici di fase 2 sul trattamento dell’atrofia geografica da…

Aviceda annuncia che la FDA ha approvato la richiesta di nuovo farmaco sperimentale (IND) per AVD-104, un’innovativa nanoparticella glico-mimetica, permettendo così di avviare studi clinici di fase 2 sul trattamento dell’atrofia geografica da degenerazione maculare

Aviceda Therapeutics, azienda biotecnologica a capitale privato in fase clinica focalizzata sullo sviluppo di immunomodulatori di nuova generazione che sfruttano il potere della glicobiologia per modulare il sistema immunitario innato e alleviare le infiammazioni croniche non risolutive, oggi ha annunciato che la U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha concesso l’autorizzazione IND per AVD-104, consentendo all’azienda di dare il via a studi clinici di fase 2 sul suo principale asset oculare intravitreale per il trattamento dell’atrofia geografica (GA) secondaria da degenerazione maculare legata all’età (AMD).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

