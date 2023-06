Riassunto: AVEVA riconosciuta come leader nell’IDC MarketScape: Worldwide Process Manufacturing Execution System 2023 Vendor Assessment

Una nuova valutazione riconosce l’approccio basato sui modelli di AVEVA MES

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–AVEVA, un leader globale nel software industriale, leader nella trasformazione e nella sostenibilità digitale, ha annunciato il posizionamento nella Leaders Category di IDC MarketScape: Worldwide Process Manufacturing Execution System 2023 Vendor Assessment (Sistema di esecuzione della produzione dei processi a livello mondiale: Valutazione dei fornitori 2023) (doc n. EUR150526323, aprile 2023).





Secondo IDC MarketScape, “AVEVA MES è una soluzione basata su modelli che supporta la modellazione di flussi di lavoro operativi, processi di produzione e apparecchiature. Questo approccio alla gestione dei processi commerciali configurabile permette la standardizzazione dei processi operativi in operazioni in diversi siti e offre una piattaforma di gestione centralizzata per l’analisi dei dati con la visualizzazione”. Nello spiegare i punti di forza di AVEVA MES, il rapporto dice, “L’approccio guidato dai modelli e basato sui processi costituisce già da molto tempo un punto di forza di AVEVA.

