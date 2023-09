Riassunto: AVEVA apre il Customer Experience Center in Cina per rafforzare i processi di trasformazione digitale e sostenibilità

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–AVEVA, azienda leader globale nei software industriali, si impegna nel portare avanti temi come la trasformazione digitale e la sostenibilità, annunciando oggi l’apertura dell’ultimo Customer Experience Center (CEC) a Pechino. Il Centro evidenzia l’impegno costante di AVEVA in nuovi investimenti e in strategie di crescita nel mercato cinese, diventando il quinto hub tecnologico di questo genere che il gruppo ha aperto nel mondo.





Alla cerimonia di apertura, il team ha dato il benvenuto a figure leader del settore e a vari rappresentanti della stampa. Il Chief Executive Officer di AVEVA, Caspar Herzberg, e il Chief People Office, Caoimhe Keogan, hanno partecipato insieme al Senior Vice President locale, Head of APAC, Emon Zaman, e il Vice President locale, General Manager of China, Jingyi Cui, per dare il benvenuto agli ospiti e condividere la strategia dell’azienda e le ambizioni di crescita in Cina.

