Riassunto: AVEVA annuncia la sua Competizione sulla Simulazione di Processo per il 2023 per gli studenti e studentesse di Ingegneria Chimica in Nord America ed Europa

La competizione serve a contrastare la carenza di abilità nel settore in tutto il mondo spronando gli ingegneri del domani con challenge incentrate sulla sostenibilità e con focus sull’idrogeno

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–AVEVA, azienda leader nella produzione di software industriale, capace di guidare la trasformazione digitale e all’insegna della sostenibilità nel suo settore, ha aperto le candidature per la sua tanto attesa Competizione accademica AVEVA sulla Simulazione di Processo. Questa competizione svolge il ruolo di piattaforma per gli studenti e le studentesse di ingegneria nel Nord America e in Europa per dimostrare le proprie abilità di Simulazione di Processo, offrendo la possibilità di ottenere come premio uno stage ad AVEVA oppure un premio netto in denaro da $3000.





La competizione è rivolta agli studenti e studentesse che risiedono negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Svizzera, Norvegia ed Europa.

