Riassunto: AVEVA annuncia due nuovi direttori non esecutivi che si uniranno al Consiglio di Amministrazione

Dr. Yanbing Li, esperto di ingegneria digitale, dispone di esperienza come imprenditore e innovatore in ambito tech negli Stati Uniti e Cina.

Carl Bass, ex-CEO di Autodesk, supporterà le strategie di business nella transizione verso il modello Software-as-a-Service.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–AVEVA, azienda leader nei software industriali, ha oggi annunciato la nomina a settembre di due nuovi direttori non esecutivi nel proprio Consiglio di Amministrazione. Le due nuove figure arrivano mentre l’azienda rinforza il proprio focus sulla transizione verso il modello Software-as-a-Service (SaaS) ed espande le proprie operazioni in mercati chiave come gli Stati Uniti e la Cina.









Dr. Yanbing Li è una figura esperta nel campo business e tecnologia, con importanti esperienze nello sviluppo di prodotti leader di mercato e nei processi di crescita dei business di valore oltre 1 miliardo di dollari.

